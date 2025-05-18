Тарас Кияшко (тренер по ММА — Спортс«“) сказал мне, что 3−4 месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую”, — сказал нападающий “Акрона”.
Дзюба хочет попробовать себя в ММА: «С удовольствием. Уже звонили из поп-ММА. Мне сказали, что 3−4 месяца подготовки — и я любого такого же любителя размотаю влегкую»
"Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием.