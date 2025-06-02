Арман Царукян: «Если бы у Махачева не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. Но в техническом плане Ислам однозначно на другом уровне»

"Если бы у Ислама не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. В этом я уверен на 100%. Хабиб стал Хабибом, можно сказать, сам по себе. Да, отец был, помогал, но медийная сторона, раскачка себя — он сам себе все это сделал, его никто не толкал. Были тяжелые времена, не давали бои за пояс, травмы.