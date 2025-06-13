Топурия — о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: “Парни, расслабьтесь”

«Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов говорили, что я обязан провести претендентский бой. Они делали все, чтобы это казалось очень важным. Они вели себя так, словно сами изобрели ММА. Хотелось просто сказать: “Парни, расслабьтесь. Наслаждайтесь солнышком — и делайте то, что вам говорят”.