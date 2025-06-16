Монсон назвал причину невозможности работать с Путиным

Спортсмен признался, что роль молчаливого телохранителя стала бы для него настоящей пыткой. «Он бы встречался с дипломатами, обсуждал международную политику с советниками, мне пришлось бы просто стоять и молчать. А мне это было бы ужасно трудно», — заявил он.