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Монсон назвал причину невозможности работать с Путиным

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон назвал причину невозможности работать с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен признался, что роль молчаливого телохранителя стала бы для него настоящей пыткой. «Он бы встречался с дипломатами, обсуждал международную политику с советниками, мне пришлось бы просто стоять и молчать. А мне это было бы ужасно трудно», — заявил он.

Ранее Монсон рассказал о звонке президента России. Он вспомнил, что ему удалось пообщаться с президентом после поединка с Федором Емельяненко. «Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает», — поделился подробностями он.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году. Монсон известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.