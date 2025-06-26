Российского бойца ММА ударило током после победы на турнире

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере в MMA. Он отметил, что профессиональный спортсмен должен тренироваться дважды в день и в перерывах восстанавливаться, поэтому других дел, кроме карьеры, нет.