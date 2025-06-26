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Российского бойца ММА ударило током после победы на турнире

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ивана Паршикова ударило током после победы на турнире AFC 37. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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Инцидент произошел во Вьетнаме в марте 2025 года. Спортсмен получил удар током, когда схватился за столб с осветительными приборами, пытаясь прыгнуть в бассейн, чтобы отпраздновать победу над китайцем Да Ын Чжоном.

Паршиков выиграл у соперника раздельным решением судей. На его счету 16 побед и пять поражений. Еще один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере в MMA. Он отметил, что профессиональный спортсмен должен тренироваться дважды в день и в перерывах восстанавливаться, поэтому других дел, кроме карьеры, нет.

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