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Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа»

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» в аэропорту Санкт-Петербурга.

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Источник: Кадр из трансляции

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Известно, что инцидент произошел 25 июля в аэропорту Пулково, когда спортсмен ждал вылета в Калининград. Очевидцы сообщают, что Камальдинов находился в нетрезвом состоянии, кричал и вел себя непристойным образом. Бойца пытался успокоить сотрудник авиакомпании «Победа», однако получил удар в лицо, который повлек за собой перелом челюсти. Позже Камальдинова усмирили полицейские.

В ММА боец провел шесть поединков, три из которых выиграл и три — проиграл.

Ранее боец Ринат Фахретдинов рассказал об отличиях российского менталитета от американского.

«Если наши ребята проигрывают, ты их по месяцу в зале не видишь — они стесняются. А в США парни проиграли, а на следующий день ты их видишь в зале. Им хуже от этого не становится», — заявил он.