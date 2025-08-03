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Нурмагомедов назвал следующего соперника Махачева в UFC

Нурмагомедов заявил, что Махачев проведет следующий бой c Маддаленой в ноябре.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его соотечественник Ислам Махачев проведет следующий поединок против действующего чемпиона промоушена в полусреднем весе австралийца Джека Деллы Маддалены.

«У нас есть договор с UFC. Он будет драться на “Мэдисон-сквер-гарден”, они дали согласие», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции, отрывок видеозаписи которой опубликован на странице The Cornell Combat Sports Show в соцсети X.

По информации источника, бой пройдет в рамках турнира UFC 322.

В мае 2025 года глава организации Дэйна Уайт объявил о том, что Махачев оставил пояс чемпиона в легком весе и перешел в полусредний дивизион. Также он сообщил, что россиянин проведет бой за титул в полусреднем весе с Деллой Маддаленой.

Махачеву 33 года. На счету россиянина 27 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Деллы Маддалены 18 побед в 20 профессиональных боях. Он завоевал титул в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале, на котором победил американца палестинского происхождения Белала Мухаммада единогласным решением судей.