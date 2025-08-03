Нурмагомедов назвал следующего соперника Махачева в UFC

В мае 2025 года глава организации Дэйна Уайт объявил о том, что Махачев оставил пояс чемпиона в легком весе и перешел в полусредний дивизион. Также он сообщил, что россиянин проведет бой за титул в полусреднем весе с Деллой Маддаленой.