Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Чечни Хамзат Чимаев высказался о Дональде Трампе

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев ответил на вопрос по поводу президента США Дональда Трампа.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Дональд Трамп многое сделал для бойцов», — сказал Чимаев на YouTube-канале FULL SEND MMA.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа мск Чимаев проведёт поединок с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго (США). Это будет первый бой Чимаева на территории США. На счету Хамзата 14 побед в 14 поединках. В активе дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше