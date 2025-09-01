Ричмонд
Хабиб — об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него»

"Отмечу бойцовский IQ Усмана — то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, зарубон. В нем это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 — секундировать Усмана. Он слушает угол, дерется красиво, грамотно.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Отмечу бойцовский IQ Усмана — то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, зарубон. В нем это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 — секундировать Усмана. Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать.

Усман владеет большим количеством навыков во всех аспектах", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 3 октября в Дубае Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.

Усман Нурмагомедов — о трэш-токе Хьюза: «Он похож на Конора. Хабиб забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует».

Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти».

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше