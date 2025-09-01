Хабиб — об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него»

"Отмечу бойцовский IQ Усмана — то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, зарубон. В нем это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 — секундировать Усмана. Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать.