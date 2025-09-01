Хабиб — об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него»

"Отмечу бойцовский IQ Усмана — то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, зарубон. В нем это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 — секундировать Усмана. Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать.
Усман владеет большим количеством навыков во всех аспектах", — сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, 3 октября в Дубае Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.
Усман Нурмагомедов — о трэш-токе Хьюза: «Он похож на Конора. Хабиб забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует».
Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти».