«Историческое событие». Хабиб высказался о бое Делла Маддалены и Махачева

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

Источник: Чемпионат.com

"Ожидание от боя Ислама Махачева, я думаю, может затмить все бои, потому что это реально историческое событие. Не только для нас. Но и в общем, для вида спорта.

Сейчас его [Делла Маддалены] первая защита, в настоящий момент он является чемпионом в полусреднем весе. И очень хороший соперник. Переход в более тяжелую весовую категорию? Да, это тоже будет для нас… проверка. Хорошая проверка для Ислама.

В чем я вижу свою миссию? Утром и вечером в зале. Общение, подготовка, весогонка — всё вместе", — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Vyacheslav Abdusalamov.