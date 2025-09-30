Сколько платят во «второй лиге мира»? Изучаем на примере Нурмагомедова и Хьюза

То, что Усман выбрал новый контракт с PFL вместо попытки штурма UFC, во многом объясняется зоной комфорта. Нурмагомедов долгое время выступал в Bellator, где стал одной из главных звёзд лиги. Теперь он перебрался в PFL, где тоже является знаковой фигурой и возглавляет большие турниры. В UFC же, даже если Нурмагомедов минует Претендентскую серию, а вероятно, благодаря фамилии и успехам в других промоушенах так и будет, Усману всё равно придётся строить путь к величию заново. Помните, когда Хабиб начал говорить, что Ислам Махачев — будущее промоушена? Ещё когда сам выступал, а Махачев был мало кому известен и интересен. Понадобились годы усердной работы, чтобы Ислам наконец-то вышел на чемпионский уровень. Примерно то же самое ждёт и Усмана в UFC. Да, где-то влияние Хабиба позволит брату быстрее продвигаться к вершине, однако боёв с неизвестными, но крепкими соперниками в прелимах Усману не избежать.