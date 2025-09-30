Лобов рассек лицо и выбыл из боя с Тухуговым. Этот поединок ждали больше, чем реванша с участием брата Хабиба

Несколько часов назад стало известно, что боя Лобова и Тухугова не будет и в этот раз. Соперники уже успели прилететь в Дубай и даже провели битву взглядов. Казалось, поединку уже ничего не угрожает. Но во время сегодняшней дневной пресс-конференции появилась информация о снятии Артема с боя, а позднее русский ирландец подтвердил эти слухи в собственных соцсетях. Как выяснилось, накануне Лобов решил потренировать борьбу и по ходу отработок получил удар головой в лицо от товарища по команде. У Артем открылось глубокое рассечение над глазом, и врачи не разрешили ему выступить.