Лобов рассек лицо и выбыл из боя с Тухуговым. Этот поединок ждали больше, чем реванша с участием брата Хабиба

3 октября в Дубае состоится большой турнир PFL, где в главном событии реванш проведут Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз. Впервые хедлайнеры будущего мероприятия подрались 25 января 2025 года, и тогда россиянину пришлось пройти через сложнейшее испытание в карьере, чтобы вырвать победу решением судей. Теперь двум самым многообещающим легковесам мира за пределами UFC предстоит подраться снова, чтобы расставить все точки над «i», и организаторы из PFL не напрасно поставили второй бой Нурмагомедова и Хьюза на место главного события.
И все же большинство русскоязычных поклонников ММА со стажем ждали от предстоящего турнира в Дубае не только разборок участников главного события. Последним в программе предварительных поединков стоял долгожданный бой Артема Лобова и Зубайры Тухугова, который можно было назвать народным мейн-ивентом.
Вражда Тухугова и Лобова началась в далеком 2018 году, когда они были частью противоборствующих команд Нурмагомедова и Макгрегора. Зубайра был и остается близким другом Хабиба, а Артема связывали теплые отношения с Конором, которые, впрочем, завершились шумной ссорой.
Лобов — тот самый человек, с интервью которого в 2017-м году началась горячая фаза конфликта между Нурмагомедовым и Макгрегором. Он же поневоле подлил масло в огонь, когда в апреле 2018-го попался на глаза разозленному Хабибу в лобби одного из нью-йоркских отелей. Для Лобова та встреча завершилась пропущенной пощечиной и несколькими грубыми предостережениями от Нурмагомедова, а сам момент разговора попал на видео, которое спустя несколько часов разлетелось по всему миру.
Спустя примерно сутки в Нью-Йорк прибыл Конор Макгрегор, преисполненный желанием отомстить за друга. Ирландец собрал компанию товарищей и вместе они устроили то самое легендарное нападение на автобус с сидевшими внутри участниками турнира UFC 223, среди которых был и Хабиб.
6 октября 2018 года Нурмагомедов и Макгрегор провели самый кассовый бой в истории UFC. Победу одержал Хабиб, поймавший Конора на удушение в четвертом раунде. Он же спровоцировал потасовку сразу после поединка. По ее итогам лига на несколько месяцев отстранила от выступлений как самого Хабиба, так и сопровождавших его брата Абубакара Нурмагомедова и друга Зубайру Тухугова. Интересно, что последний в то время готовился к бою против Артема Лобова, запланированному на 27 октября 2018 года. И именно дисквалификация Тухугова стала причиной поединка, который фанаты считали прямым продолжением грандиозного противостояния команд Нурмагомедова и Макгрегора.
Вторую попытку свести Тухугова и Лобова в бою организовала лига PFL в конце 2025 года. Оба на тот момент считались практически пенсионерами. Зубайра последний раз выступал в начале 2023-го, а Артем — летом 2021-го. Причем в случае с Лобовым мы говорим о кулачном поединке, а по правилам ММА он не дрался аж с конца 2018-го. Но даже несмотря на это противостояние двух заклятых врагов (хоть об этой вражде уже успели позабыть) стало одним из наиболее интригующих в концовке 2025 года.
Несколько часов назад стало известно, что боя Лобова и Тухугова не будет и в этот раз. Соперники уже успели прилететь в Дубай и даже провели битву взглядов. Казалось, поединку уже ничего не угрожает. Но во время сегодняшней дневной пресс-конференции появилась информация о снятии Артема с боя, а позднее русский ирландец подтвердил эти слухи в собственных соцсетях. Как выяснилось, накануне Лобов решил потренировать борьбу и по ходу отработок получил удар головой в лицо от товарища по команде. У Артем открылось глубокое рассечение над глазом, и врачи не разрешили ему выступить.
Сложно представить себе, что бой Лобова и Тухугова попытаются организовать снова. Даже если лиге это все еще интересно, едва ли на эту авантюру согласится Зубайра. Скорее всего, мы так и не увидим развязку этой истории в клетке, и это, конечно, очень грустно.