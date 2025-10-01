Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анкалаев планирует перейти в тяжелый вес: «Легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь»

«Тяжелый вес определенно в моих планах. Я легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь», — сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Календарь боев MMA и все о бойцах

В ночь на 5 октября Анкалаев подерется с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои.

Магомед Анкалаев: «Не пропустите пресс-конференцию в четверг. У меня есть что сказать всем в полутяжелом весе».

Узнать больше по теме
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
Читать дальше