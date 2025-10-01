Анкалаев планирует перейти в тяжелый вес: «Легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь»

Узнать больше по теме

Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC

В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.