Ян — о победе Перейры в реванше с Анкалаевым: «Это напоминанием о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя»

Напомним, Перейра нокаутировал Анкалаева в главном событии UFC 320. В марте Алекс проиграл Магомеду единогласным решением судей.
Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою».
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои.
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше