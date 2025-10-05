Ричмонд
Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере — прервалась победная серия с 2018 года

Магомед Анкалаев проиграл во второй раз в карьере — его нокаутировал Алекс Перейра в первом раунде. Анкалаев ранее проигрывал только Полу Крэйгу в 2018 году — это был дебютный бой в UFC.

Календарь боев MMA и все о бойцах

После поражения от Крэйга Анкалаев выиграл 12 боев в UFC. В 2022-м бой с Яном Блаховичем закончился ничьей.

Перейра — после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз».

