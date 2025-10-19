Хабиб готов сыграть в футбол против Зидана: «Пришли мне локацию»

«Пришли мне локацию», — отреагировал Нурмагомедов, обратившись к Зидану.
Комик Редуан Бугераба в соцсетях выложил видео вместе с экс-главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, вызвав бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева провести футбольный матч.
«Пришли мне локацию», — отреагировал Нурмагомедов, обратившись к Зидану.
Хабиб — болельщик «Реала».
Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом.