Тактаров назвал главную проблему жизни в Москве

Спортсмен заявил, что в столице России невозможно купить квартиру по адекватной цене. «Людей, которые начинают говорить, что за пределами Москвы или в Москве все плохо, надо по языку горячей варежкой с шипами бить», — посчитал он.
Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году он одолел Дэвида Эббота.
Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт оценил жизнь в Москве. Хоккеист заявил, что жизнь в столице России похожа на жизнь в Монреале, отметив много мест, где можно прогуляться, а также отличные рестораны.
