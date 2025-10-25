Баутиста — об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб»

Я не говорю, что он плохой боец. Считаю, что Умар — отличный спортсмен, у которого есть шансы стать чемпионом в будущем. Но Мераб определенно показал, как именно его можно победить. Поэтому для меня этот бой — самый быстрый путь к титулу", — сказал боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста.
Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой пройдет 25 октября в главном карде турнира UFC 321, который состоится в Абу-Даби.
