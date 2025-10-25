Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас разделяют 20 минут езды. Будь осторожен». Хабиб и Эвра пообщались во время совместного стрима

Стрим был посвящен предстоящему благотворительному турниру по футболу, за организацию которого отвечает компания Arena Two. Хабиб Нурмагомедов и Патрис Эвра входят в число президентов команд, которые поучаствуют в турнире.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Эвра: «Хабиб, пришли мне свою локацию. Пожалуйста».

Нурмагомедов: «Брат, сколько раз ты просил меня об этом… Я здесь, но ты никогда не появляешься. Между нами есть разница: ты всю жизнь играл [в футбол], а я всю жизнь дрался. Так что не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен с этим».

Эвра: «Я в Дубае, брат. Жду тебя».

Нурмагомедов: «Я тоже здесь, поэтому берегись. Нас разделяют всего 20 минут езды».

Эвра: «Господи… Думаю, ничем хорошим это не закончится».

Почему я скучаю без Хабиба в UFC.

PFL перенес турнир, на котором должен был дебютировать Эвра.