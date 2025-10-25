«Нас разделяют 20 минут езды. Будь осторожен». Хабиб и Эвра пообщались во время совместного стрима

Эвра: «Хабиб, пришли мне свою локацию. Пожалуйста».
Нурмагомедов: «Брат, сколько раз ты просил меня об этом… Я здесь, но ты никогда не появляешься. Между нами есть разница: ты всю жизнь играл [в футбол], а я всю жизнь дрался. Так что не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен с этим».
Эвра: «Я в Дубае, брат. Жду тебя».
Нурмагомедов: «Я тоже здесь, поэтому берегись. Нас разделяют всего 20 минут езды».
Эвра: «Господи… Думаю, ничем хорошим это не закончится».
