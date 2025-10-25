«Настоящий русский»: Уокер снова вышел на бой под песню «Матушка-земля» и победил

Бразильский боец смешанного стиля Вальтер Уокер сегодня, 25 октября, принял участие в турнире UFC 321, где выступил против англичанина Луи Сазерленда.
На бой бразилец, уже традиционно, вышел под песню российской исполнительницы Татьяны Картуковой «Матушка-земля».
Уокер одержал уверенную победу болевым приемом, скрутив пятку сопернику. Это уже 4-ая победа подряд Вальтера, одержанная именно этим болевым приемом. После поединка боец снова высказался о любви к России.
«Слава России! Я настоящий русский мужик! От души, пацаны, я иду до конца!», — эмоционально выкрикнул Вальтер после поединка.
Уокер с 2019 года живет в России, в Москве. Боец тренируется в зале Gor MMA. Ранее он уже признавался в том, что считает себя русским, а Россию — своим домом.