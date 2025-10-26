Павел Дуров посетил UFC 321 и сфотографировался с Хабибом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал гостем на прошедшем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
На шоу в ОАЭ он сфотографировался с экс-чемпионом промоушена, членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, который в субботу секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову.
Ранее Дуров также сделал совместную фотографию с другим бывшим обладателем пояса UFC из России — Петром Яном.
