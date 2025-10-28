Ислам Махачев: «Мечта Хабиба — воспитывать новых чемпионов. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него»

Он сказал: «Моя мечта — помогать людям. Когда я помогаю кому-то, я помогаю его семье, друзьям и всем вокруг него», — сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев.
Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.
Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу».
