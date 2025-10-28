Ричмонд
Хабиб — Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут»

«Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут», — написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой решением судей.

Умар Нурмагомедов: «Скоро будут новости. Январь».

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше