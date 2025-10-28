Хабиб — Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут»

Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой решением судей.
Умар Нурмагомедов: «Скоро будут новости. Январь».
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.Читать дальше