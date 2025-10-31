Белал — Аспиналлу: «Теперь ты понял меня. Весь мир обвиняет тебя. Вот совет: перестань об этом переживать»

Не пытайся оправдаться. Потому что, даже имея доказательства, это не поможет делу.
Когда Леон [Эдвардс] заехал мне пальцем в глаз, я не мог открыть его 30 минут после боя. Меня упрекали, что я плакал — это было самое трудное. Потом мне делали операции. Я думал, что все кончено. Боялся, что врачи запретят возвращаться в спорт. Все могло закончиться так рано", — сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, поединок Тома Аспиналла и Гана на UFC 321 не состоялся из-за тычка в глаз в первом раунде со стороны Сирила.
Бой Белала и Эдвардса в марте 2021-го продлился 18 секунд, после чего рефери остановил поединок из-за случайного тычка в глаз со стороны Леона.
Ренато Мойкано: «Ган — чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел».
Волков проведет поединок с победителем реванша между Аспиналлом и Ганом (ТАСС).