Белал — Аспиналлу: «Теперь ты понял меня. Весь мир обвиняет тебя. Вот совет: перестань об этом переживать»

Когда Леон [Эдвардс] заехал мне пальцем в глаз, я не мог открыть его 30 минут после боя. Меня упрекали, что я плакал — это было самое трудное. Потом мне делали операции. Я думал, что все кончено. Боялся, что врачи запретят возвращаться в спорт. Все могло закончиться так рано", — сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.