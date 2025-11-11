Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джефф Монсон планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Бывший боец ММА отметил, что хотел бы представлять единороссов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2026 году. Об этом он сообщил ТАСС в Нижнем Новгороде.

«В ближайшие три недели на моем сайте будет опубликована информация по поводу участия в выборах», — заявил Монсон, отметив, что хотел бы представлять на выборах единороссов.

По его словам, если он станет депутатом Госдумы, у него появится больше возможностей для реализации общественных проектов. «Я открываю центры реабилитации, детские клубы. Я хочу это делать в большем масштабе. Я живу в Башкирии, но очень хочу расширить эту деятельность. В Государственной думе у меня появится больше возможностей», — сказал боец.

Монсон находится в Нижнем Новгороде. Во вторник он провел встречу с журналистами и переселенцами в кадровом агентстве «Ока».

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва, — 20 сентября.