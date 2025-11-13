Ислам Махачев: «Я больше не верю в рейтинги UFC»

В июле Махачев потерял 1-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, уступив лидерство грузину Илии Топурии.
«Я не думаю об этих рейтингах. Кто их вообще составляет? Я могу продвинуть себя, чтобы стать чемпионом UFC, но я не могу продвинуть себя в рейтингах. Какие-то люди составляют эти рейтинги. Я в них больше не верю. В моих силах забрать пояс — вот и все», — заявил Махачев в интервью Main Event TV.
В воскресенье, 16 ноября, Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше