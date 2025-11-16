Ричмонд
Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC в двух весовых категориях

В воскресенье россиянин стал чемпионом в полусреднем весе, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

Источник: Соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. Ислам Махачев стал первым представителем России, который смог завоевать чемпионский пояс в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В воскресенье Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. До этого он владел чемпионским титулом в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. В мае Махачев освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Махачев стал 11-м, кто смог завоевать два чемпионских титула в UFC. Ранее это удавалось американцам Рэнди Кутюру, Би Джей Пенну, Даниэлю Кормье, Генри Сехудо, Джон Джонсу, канадцу Жоржу Сен-Пьеру, ирландцу Конору Макгрегору, испанцу Илие Топурии, представителям Бразилии Алексу Перейре и Аманде Нуньес. При этом одновременно двумя поясами владели только Макгрегор, Кормье, Нуньес и Сехудо.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
