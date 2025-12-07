Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну. Он не проигрывал с 2018 года

Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, которая длилась с 2018 года. В марте 2023-го он победил Яна единогласным решением судей.
Последний раз Двалишвили проигрывал в апреле 2018-го Рики Симону. Всего у него два поражения в UFC.
Он побеждал Мераба Двалишвили, а теперь строит домики на Алтае.
