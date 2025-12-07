Ричмонд
Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну. Он не проигрывал с 2018 года

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Источник: Sports

Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, которая длилась с 2018 года. В марте 2023-го он победил Яна единогласным решением судей.

Последний раз Двалишвили проигрывал в апреле 2018-го Рики Симону. Всего у него два поражения в UFC.

Он побеждал Мераба Двалишвили, а теперь строит домики на Алтае.

Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
