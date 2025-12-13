Ричмонд
Хамзат Чимаев отреагировал на извинения экс-чемпиона UFC: «Я не настолько гордый»

Российский боец, чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на извинения экс-чемпиона UFC, американца Генри Сехудо.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее Сехудо попросил прощения у Чимаева за то, что в 2022 году позволил бразильцу Пауло Косте вытереть промежность шапкой Чимаева во время своего ютуб-шоу.

— Эти американцы любят говорить в интервью всякую чушь, потом при встрече руку жмут. Это не наш менталитет. Надо быть естественным человеком — и на улице, и в интервью. Везде.

— Ну, вот я с ним общался — он искренне покаялся. Простишь его?

— Конечно. Я не настолько гордый человек, чтобы не прощать, когда просят прощения, — заявил Чимаев в интервью Red Corner MMA.

