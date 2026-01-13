Махачев — о победе Яна над Двалишвили: «Увидев его команду, понял, что он настроен серьезно. Петр впечатлил выступлением»

"Выступление Яна? Смотрел его бой. За полтора месяца до этого встретились, пожелал ему удачи, дал наставление. Он в подготовке привлек борцов из Дагестана, хороших ребят. Увидев его команду, я понял, что он настроен серьезно. Он впечатлил своим выступлением. Советы? Какие я могу давать ему советы? Он чемпион.
В этом весе еще молодой орел есть. Думаю, что в 61 кг будет большая конкуренция«, — сказал Махачев в интервью “Матч ТВ”.
Напомним, Ян победил Двалишвили единогласным решением судей в главном событии UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Также в категории выступает Умар Нурмагомедов — он на второй строчке рейтинга.
Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить».
