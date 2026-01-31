Чемпион UFC Петр Ян через соцсети обратился к матери после операции на пояснице

Ранее Ян сообщил, что из-за хирургического вмешательства выбыл из строя на пару месяцев.
Петр показал реакцию матери на свои посты в соцсетях: «Мой герой», «Ты самый лучший сын на свете, ты всегда будешь впереди».
«Мамуля, я в порядке, не волнуйся», — написал российский чемпион и прикрепил несколько эмодзи «сердце».
Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Он занимает 6-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
