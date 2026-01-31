Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион UFC Петр Ян через соцсети обратился к матери после операции на пояснице

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян через социальные сети обратился к матери после перенесенной операции на пояснице.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Ранее Ян сообщил, что из-за хирургического вмешательства выбыл из строя на пару месяцев.

Петр показал реакцию матери на свои посты в соцсетях: «Мой герой», «Ты самый лучший сын на свете, ты всегда будешь впереди».

«Мамуля, я в порядке, не волнуйся», — написал российский чемпион и прикрепил несколько эмодзи «сердце».

Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Он занимает 6-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше