Резников назвал цель после продления контракта с ACA: «Постараюсь дойти до пояса»

Боец ММА Артем Резников рассказал о своих перспективах в лиге ACA.

Sport24

6 февраля на турнире ACA 200 в Москве Резников проведет поединок против Магомеда Сулумова.

— У тебя новый контракт, и ты хочешь закрыть его уже за этот год?

— За год не получится, не успею. Постараюсь дойти до пояса до конца контракта. Вот это моя главная цель.

Я думаю, Сулумов даст мне показать более яркое выступление. Манфио был очень физический сильный, с ним приходилось работать в партере. Это единственный бой, где я вообще ущерба не получил, у меня лицо было чистое. Магомед будет бить и бороться, он выйдет с желанием победить. А когда ты выходишь с человеком, который хочет победить, а не отработать гонорар, то выходит более зрелищно.

Думаю, после нашего боя Магомед скажет, что Артем Резников был самым сложным его соперником. Я вижу в голове, как доминирую в каждом раунде. К третьему раунду Магомед устает, и я выхожу на удушающий, — сказал Резников в шоу «Хук вам».

Absolute Championship Akhmat (ACA): история одного из лучших промоушенов России
Смешанные единоборства сегодня являются прибыльным бизнесом, привлекающим зрителей к экранам своих гаджетов. Для спортсменов же это отличная площадка для самореализации. Одной из площадок, где отечественным бойцам дают шанс на развитие, уже более 10 лет является промоушен ACA. Расскажем о нем подробнее в нашем материале.
