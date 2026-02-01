Резников назвал цель после продления контракта с ACA: «Постараюсь дойти до пояса»

6 февраля на турнире ACA 200 в Москве Резников проведет поединок против Магомеда Сулумова.
— У тебя новый контракт, и ты хочешь закрыть его уже за этот год?
— За год не получится, не успею. Постараюсь дойти до пояса до конца контракта. Вот это моя главная цель.
Я думаю, Сулумов даст мне показать более яркое выступление. Манфио был очень физический сильный, с ним приходилось работать в партере. Это единственный бой, где я вообще ущерба не получил, у меня лицо было чистое. Магомед будет бить и бороться, он выйдет с желанием победить. А когда ты выходишь с человеком, который хочет победить, а не отработать гонорар, то выходит более зрелищно.
Думаю, после нашего боя Магомед скажет, что Артем Резников был самым сложным его соперником. Я вижу в голове, как доминирую в каждом раунде. К третьему раунду Магомед устает, и я выхожу на удушающий, — сказал Резников в шоу «Хук вам».