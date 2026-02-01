Резников назвал цель после продления контракта с ACA: «Постараюсь дойти до пояса»

Я думаю, Сулумов даст мне показать более яркое выступление. Манфио был очень физический сильный, с ним приходилось работать в партере. Это единственный бой, где я вообще ущерба не получил, у меня лицо было чистое. Магомед будет бить и бороться, он выйдет с желанием победить. А когда ты выходишь с человеком, который хочет победить, а не отработать гонорар, то выходит более зрелищно.