Евлоев: «Топурия потеряет все, если подерется с Махачевым»

— Это было бы глупое решение. Если Топурия так поступит, то он потеряет все. Но у него достаточно мощи, чтобы выступать в легком весе. Мне кажется, что для Гейджи это будет ужасный бой. Последний поединок с участием Гейджи был зрелищным, но он пропустил много ударов. А против Илии это плохая идея. Топурии будет достаточно одного точного удара для нокаута. Но против Ислама этого не будет. Ислам — огромный боец, который еще и находится на другом уровне, — сказал Евлоев в интервью Submission Radio.