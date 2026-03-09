Ричмонд
«Не рассматривался»: глава UFC ответил, почему Махачев не подерется в Белом доме

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что кандидатура чемпиона промоушена в послусреднем весе Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме.

Источник: Reuters

«Изначально не рассматривался бой Ислама против Топурии. Не переживайте о сорвавшихся боях. Мы уже объявили, какие бои точно состоятся в Белом доме. Хотя мы и столкнулись со странными обстоятельствами», — заявил он.

На турнире в Белом доме летом 2026 подерутся грузин Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи.

4 марта появилась информация, что Махачев проведет свой следующий бой против Майкла Моралеса. Поединок пройдет в рамках Международной недели боев в Лас-Вегасе, оппоненты выйдут в октагон 12 июля.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

