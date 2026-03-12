Боец ММА Шаблий сообщил о срыве поединка в Испании из-за отказа в визе

Российский боец Александр Шаблий сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что его поединок против испанца Акойдана Дуке на турнире PFL в Мадриде отменен из-за отказа в визе.
Турнир пройдет 20 марта.
«Много сил, времени, терпения, денег — моих, команды, организации — было потрачено на эту подготовку. Но к сожалению, мы получили отказ в испанской визе», — сообщил Шаблий.
Он выразил уверенность, что PFL организует ему следующий поединок в ближайшее время, возможно, на территории США.
Свой последний бой Шаблий провел в сентябре 2024 года: тогда в финале Гран-при Bellator он уступил Усману Нурмагомедову в бою за титул чемпиона в легком весе.
Всего в активе россиянина 24 победы и четыре поражения в ММА.