Чемпион UFC Махачев в мае встретится с ирландцем Гэрри

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет свой следующий бой против ирландца Иэна Гэрри, сообщает журналист Рубен Картер в соцсети Х.
По информации источника, стороны подписали контракт на проведение поединка.
Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и одно поражение в ММА.
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.