Чемпион UFC направил в Дагестан семь фур с гуманитарной помощью

Боец ММА Чимаев направил в Дагестан семь фур с гуманитарной помощью.

Источник: AP 2024

ГРОЗНЫЙ, 7 апр — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев направил пострадавшим селам Хасавюртовского района Дагестана семь фур гуманитарной помощи.

«Сегодня Хамзат Чамаев прислал помощь всем пострадавшим селам Хасавюртовского района. С такой доброй миссией мы к нашим братьям приехали. Нам окажут помощь в распределении», — рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, сопровождающий груз.

Общий объём гуманитарной помощи состоит из муки, воды, макаронных изделий, подсолнечного масла, более 20 тонн смешанных продуктов (сахар, крупы, топлёное масло и другие), а также свыше 10 тонн соков.

Обильные осадки в Дагестане 28—29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.

