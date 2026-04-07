Чемпион UFC направил в Дагестан семь фур с гуманитарной помощью

ГРОЗНЫЙ, 7 апр — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев направил пострадавшим селам Хасавюртовского района Дагестана семь фур гуманитарной помощи.
«Сегодня Хамзат Чамаев прислал помощь всем пострадавшим селам Хасавюртовского района. С такой доброй миссией мы к нашим братьям приехали. Нам окажут помощь в распределении», — рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, сопровождающий груз.
Общий объём гуманитарной помощи состоит из муки, воды, макаронных изделий, подсолнечного масла, более 20 тонн смешанных продуктов (сахар, крупы, топлёное масло и другие), а также свыше 10 тонн соков.
