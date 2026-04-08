Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он губит UFC»: Джейк Пол резко высказался в адрес Даны Уайта

Американский блогер снова раскритиковал главу крупнейшей бойцовской лиги.

Источник: AP 2024

Американский блогер Джейк Пол, выступающий в профессиональном боксе, в последнее время часто высказывается в адрес главы UFC Даны Уайта. В очередной раз Пол раскритиковал функционера и его работу в промоушене.

«Дана Уайт недостаточно умён. Просто посмотрите, что он делает. Он губит UFC. Как можно не включить Джона Джонса в кард у Белого дома? Во-первых, Джастин Гэйтжи проиграет Илии Топурии на этом турнире. То есть у вас испанец побеждает белого американца на патриотическом турнире в Белом доме? Большая ошибка.

Почему вы не хотите платить Джону Джонсу? Они стали жадными. Они забыли, что значит быть компанией с сердцем. В этом и проблема. UFC умирает, потому что лучшие бойцы в спорте становятся борцами, и просто лежат на своих соперниках. Хабиб, Хамзат — это скучно. Никто не хочет это смотреть. Что такое Paramount? У кого вообще есть эта подписка?» — заявил Пол в беседе с Тео Воном.

Джейк Пол является совладельцем лиги MVP (Most Valuable Promotions), которая открыто конкурирует с UFC. Недавно блогер предлагал промоушенам объединиться. При этом MVP в мае проведет грандиозный турнир, в котором примут участие многие бывшие бойцы UFC. Данный ивент возглавит бой экс-чемпионки Абсолютного бойцовского чемпиона Ронды Роузи и экс-претендентки на титул Strikeforce Джины Карано.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше