«Он губит UFC»: Джейк Пол резко высказался в адрес Даны Уайта

Американский блогер Джейк Пол, выступающий в профессиональном боксе, в последнее время часто высказывается в адрес главы UFC Даны Уайта. В очередной раз Пол раскритиковал функционера и его работу в промоушене.
«Дана Уайт недостаточно умён. Просто посмотрите, что он делает. Он губит UFC. Как можно не включить Джона Джонса в кард у Белого дома? Во-первых, Джастин Гэйтжи проиграет Илии Топурии на этом турнире. То есть у вас испанец побеждает белого американца на патриотическом турнире в Белом доме? Большая ошибка.
Почему вы не хотите платить Джону Джонсу? Они стали жадными. Они забыли, что значит быть компанией с сердцем. В этом и проблема. UFC умирает, потому что лучшие бойцы в спорте становятся борцами, и просто лежат на своих соперниках. Хабиб, Хамзат — это скучно. Никто не хочет это смотреть. Что такое Paramount? У кого вообще есть эта подписка?» — заявил Пол в беседе с Тео Воном.
Джейк Пол является совладельцем лиги MVP (Most Valuable Promotions), которая открыто конкурирует с UFC. Недавно блогер предлагал промоушенам объединиться. При этом MVP в мае проведет грандиозный турнир, в котором примут участие многие бывшие бойцы UFC. Данный ивент возглавит бой экс-чемпионки Абсолютного бойцовского чемпиона Ронды Роузи и экс-претендентки на титул Strikeforce Джины Карано.