«Он губит UFC»: Джейк Пол резко высказался в адрес Даны Уайта

«Дана Уайт недостаточно умён. Просто посмотрите, что он делает. Он губит UFC. Как можно не включить Джона Джонса в кард у Белого дома? Во-первых, Джастин Гэйтжи проиграет Илии Топурии на этом турнире. То есть у вас испанец побеждает белого американца на патриотическом турнире в Белом доме? Большая ошибка.



Почему вы не хотите платить Джону Джонсу? Они стали жадными. Они забыли, что значит быть компанией с сердцем. В этом и проблема. UFC умирает, потому что лучшие бойцы в спорте становятся борцами, и просто лежат на своих соперниках. Хабиб, Хамзат — это скучно. Никто не хочет это смотреть. Что такое Paramount? У кого вообще есть эта подписка?» — заявил Пол в беседе с Тео Воном.