«Хотят увидеть все»: чемпион UFC — о поединке с Махачевым

«Мой бой против Ислама — это тот поединок, который хотят увидеть все, независимо от того, увлекаются они ММА или нет. В моем представлении, этот бой должен состояться. На месте UFC я бы сделал все возможное, чтобы это произошло. Но сложно давать им советы. Со стороны мы видим одно, но они в курсе, как расставить все по своим местам в будущем», — заявил Топурия.