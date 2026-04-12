Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпиона UFC Махачева обокрали во время поездки в Италию

Махачев заявил, что неизвестные обокрали его во время поездки в Италию.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что неизвестные обокрали его во время пребывания в Италии, забрав, в том числе, бутсы, подаренные ему футболистом «Пари Сен-Жермен» Хвичей Кварацхелией.

«Вот так четко я ехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался кошелек и паспорт, который мне вернули хорошие грабители. Самое ценное — в чемодане были бутсы, которые мне подарил Хвича Кварацхелия после последней игры. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать. Все нормально, без паники. Коврик (для молитвы — ред.) тоже остался. Больше мне ничего не нужно», — написал Махачев в сториз Instagram*.

Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
