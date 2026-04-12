Чемпиона UFC Махачева обокрали во время поездки в Италию

«Вот так четко я ехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался кошелек и паспорт, который мне вернули хорошие грабители. Самое ценное — в чемодане были бутсы, которые мне подарил Хвича Кварацхелия после последней игры. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать. Все нормально, без паники. Коврик (для молитвы — ред.) тоже остался. Больше мне ничего не нужно», — написал Махачев в сториз Instagram*.