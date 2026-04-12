Официально: Малыхин проведет титульный реванш ONE против Кейна 15 мая

Малыхин и Кейн подерутся за чемпионский пояс ONE на турнире в Бангкоке (Таиланд) 15 мая.
В ноябре 2024 года Анатолий проиграл Умару раздельным решением судей, потерпев единственное поражение в карьере.
Сейчас на счету Анатолия Малыхина 15 боев в смешанных единоборствах и 14 побед. Умар Кейн имеет рекорд «7−1» в ММА.
Биография Анатолия Малыхина: карьера и личная жизнь бойца ONE FC
В смешанных единоборствах достаточно имен звездных российских бойцов. Многие из них мечтают попасть в UFC и добиться успеха именно там. Но есть и другие промоушены, в которых зажигают наши ребята. Одним из лучших «теневых» бойцов является чемпион ONE FC Анатолий Малыхин. Возможно, вы даже не слышали о нем, и очень зря, ведь речь идет о первом в истории ММА чемпионе мира в трех весовых категориях. Его биография достойна попадания в спортивную драму.