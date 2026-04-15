Экс-боец UFC Монсон: «Попасть в Госдуму — моя мечта»

Бывший боец ММА и политик Джефф Монсон рассказал о возможном участии в предстоящих выборах.

Источник: РИА "Новости"

20 сентября 2026 года состоится единый день голосования, на которых будут избраны депутаты Госдумы, а также главы 10 субъектов РФ.

«Буду ли я избираться в Госдуму? Попасть туда — моя мечта. Несмотря на это, здесь задействованы разные факторы, поэтому я не уверен, возможно это будет сделать в этом избирательном цикле или нет. Пока я жду результатов, но работа в политике в России в какой-то степени входит в мои планы на будущее», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.