Олейник — о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»

«Часто слышим: “Девушек не должно быть в ММА, девушек не должно быть в боксе, их не должно быть в тяге штанги”. И так можно долго продолжать. До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века.
Кто ты такой, чтобы решать, что девушка должна делать? Не должна девушка драться с парнем — сражаться точно не должна ни в каком виде единоборств. Но если ей хочется заниматься дзюдо, карате, боксом, борьбой… Пусть занимается!
Мне самому лично не нравится, как девочки метелят друг друга, ломают носы. Но неужели я могу решить, что должны делать все женщины в мире?" — сказал Олейник.
Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать».
Хабибу досталось за критику женских ММА. Справедливо?