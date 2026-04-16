Рубился в «контру» с Чимаевым, тренировался с Яном и Мерабом. В UFC дебютирует боец из Петрозаводска

В восемь утра по стокгольмскому времени в зал Allstars ввалился парень с рюкзаком, не спавший почти сутки. У него было 700 евро в кармане, ломаный английский и план, который он вынашивал четыре года, — попасть в UFC. Марку Вологдину тогда было 22, и он понятия не имел, что его ждет через десять минут. А ждали его восемь спаррингов подряд с восемью разными бойцами, которые смотрели на новичка как на свежее мясо. «Я приехал в четверг утром, попросил кровать — нету, только пол, но на полу спать нельзя, потому что тренировки начались, — рассказывал Вологдин “РБ Спорт”. — Говорят: переодевайся, сейчас спарринги. Ну, думаю, нормальная тема, погнали».