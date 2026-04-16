Рубился в «контру» с Чимаевым, тренировался с Яном и Мерабом. В UFC дебютирует боец из Петрозаводска

В ночь на 19 апреля в канадском Виннипеге состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого встретятся Майк Мэлотт и Гилберт Бернс. А в предварительном карде дебютный поединок проведет российский боец Марк Вологдин — он сразится с американцем Джоном Кастаньедой. В UFC уроженец Петрозаводска попал через шоу Даны Уайта, который так впечатлился выступлением Марка, что предложил ему контракт, несмотря на поражение.
В четыре года Вологдина отдали в карате кекусинкай в Петрозаводске, и тренер Анатолий Кукшиев лепил из него бойца не только ударами по груше, но и лекциями о том, как правильно мыслить и не чувствовать боль. «Он искусственно создавал ситуации, где надо было делать тяжелый психологический выбор», — вспоминает Марк без подробностей, но с благодарностью. К 17 годам он выиграл первенство мира, провел больше 280 боев и понял: потолок в карате достигнут, денег там не заработать. Дальше был университет Лесгафта в Питере, диплом он торжественно вручил маме и сказал: «Все, теперь я свободен, поеду в Швецию за мечтой».
В восемь утра по стокгольмскому времени в зал Allstars ввалился парень с рюкзаком, не спавший почти сутки. У него было 700 евро в кармане, ломаный английский и план, который он вынашивал четыре года, — попасть в UFC. Марку Вологдину тогда было 22, и он понятия не имел, что его ждет через десять минут. А ждали его восемь спаррингов подряд с восемью разными бойцами, которые смотрели на новичка как на свежее мясо. «Я приехал в четверг утром, попросил кровать — нету, только пол, но на полу спать нельзя, потому что тренировки начались, — рассказывал Вологдин “РБ Спорт”. — Говорят: переодевайся, сейчас спарринги. Ну, думаю, нормальная тема, погнали».
В Швеции его взял под крыло Хамзат Чимаев. Не спрашивая, что нужно, просто посадил в машину, отвез в магазин, купил форму, накормил. «Он сам через это прошел, понимал, каково парню без денег в чужой стране», — говорил Вологдин. Они вместе играли в Counter Strike и PUBG, и Хамзат сильно злился, если проигрывал. В зале бойцы пахали так, что Марк поражался работоспособности Чимаева. Сам Вологдин два года прожил в зале в комнате без окон, где даже время суток определял по расписанию тренировок.
В 2023 году судьба занесла Вологдина в Екатеринбург, в зал «Архангел Михаил», где он готовился к очередному бою и впервые пересекся с Петром Яном. Несколько совместных тренировок, и Марк получил не только бесценный опыт работы с одним из лучших ударников дивизиона, но и поддержку от чемпиона UFC. На одной из спарринг-сессий Вологдин неудачно упал на колено, травмировался и был вынужден сняться с поединка в Швеции. По словам Вологдина, Петр помог ему финансово, дав денег на восстановление.
8 октября 2025 года он провел бой на претендентской серии Даны Уайта против эквадорца Адриана Луны Мартинетти. Поединок превратился в мясорубку, которую глава UFC потом назовет лучшей в истории шоу. В первом раунде Вологдин трижды уронил соперника и подумал, что дело сделано. Но Мартинетти перехватил инициативу, забивал коленями и локтями в клинче, разбив лицо россиянина в кровь. «В какой-то момент зрение просто пропало, свет начал гаснуть, — вспоминал Марк в интервью Sport24. — Я взял паузу, думал, проморгаюсь. А рефери орет: “Двигайся!” Я встал, как зомби, и пошел в какое-то пятно человеческого обличия». Перед третьим раундом врач осматривал его рассечение, судья спросил: «Готов продолжать?» И Вологдин с лицом, залитым кровью, крикнул: «Of course!», Дана Уайт за его спиной вскочил и зааплодировал.
Бой он проиграл решением, но через полчаса, лежа в реанимации с датчиками на груди и мыслью о том, что очень хочется в туалет, услышал крики друзей: «Тебе дали контракт! И бонус 25 тысяч!» Дана зашел лично: «Ты чертов воин, это лучший бой в истории Contender Series, я хочу видеть тебя в UFC». Вологдин, по его словам, сразу вскочил, забыв про капельницы.
Сейчас Марк живет в Лас-Вегасе, тренируется в UFC Performance Institute, помогает чемпиону Мерабу Двалишвили готовиться к боям. Своего дебюта он ждет с нетерпением, но без суеты: «Мне 25, время есть. Я живу лучшую жизнь, о которой мечтал». И это, пожалуй, главное, что нужно знать о Марке Вологдине: парень, который два года спал в зале без окон и дрался с восемью оппонентами в первый день в чужой стране, не умеет сдаваться.
Евгений Нарижный