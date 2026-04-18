Двалишвили назвал сроки трилогии против Петра Яна: «Все зависит от решения UFC»

В декабре прошлого года Двалишвили проиграл Яну в реванше решением судей и потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
"Самое важное, что UFC пообещал мне реванш против чемпиона. Я был готов провести бой в мае, потому что знал, что боя точно не будет в июне. Но Петр перенес операцию, поэтому я не знаю дату реванша. Но надеюсь, это будет в июле.
Петр уже сказал, что готов к июню, июлю и августу. Значит, все будет зависеть от решения UFC — где и когда будет наш бой", — заявил Двалишвили в интервью SHAK MMA.
Мераб Двалишвили провел 26 боев в ММА и одержал 21 победу. На счету Петра Яна 20 выигрышей в 25 поединках.
