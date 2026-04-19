Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава UFC Уайт ответил на вопрос о возвращении Макгрегора в октагон

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном возвращении ирландского бойца Конора Макгрегора.

Источник: Reuters

В октябре 2025 года Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стали три пропущенные допинг-пробы в 2024 году — действия бойца расценили как нарушение правил предоставления информации о местонахождении. Период дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и завершился 20 марта 2026 года.

— Конор очень активен в социальных сетях. Какие новости по его возможному возвращению?

— Все выглядит неплохо. Вы знаете, что, как только мы заключим с ним сделку, мы объявим об этом, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Ванкувере.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.