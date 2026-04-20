Чимаев предложил олимпийским чемпионам по борьбе спарринг за 200 тысяч долларов

Боец смешанного стиля (ММА) заявил, что борцы начали бросать ему вызовы. «А у меня проблемы с поиском спарринг‑партнеров. Жду любого олимпийского чемпиона на спарринги, если он выживет — я дам ему 200 тысяч долларов», — заявил Чимаев.
Ранее атлет рассказал о том, что построил спортзал в родном селе. По словам Чимаева, он потратил на объект 600 или 700 тысяч долларов.
31-летний Чимаев — уроженец села Гвардейское (Чечня). В настоящее время он представляет Объединенные Арабские Эмираты.
