Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев предложил олимпийским чемпионам по борьбе спарринг за 200 тысяч долларов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев в своем аккаунте в соцсети X предложил провести спарринг любому олимпийскому чемпиону по борьбе.

Источник: Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) заявил, что борцы начали бросать ему вызовы. «А у меня проблемы с поиском спарринг‑партнеров. Жду любого олимпийского чемпиона на спарринги, если он выживет — я дам ему 200 тысяч долларов», — заявил Чимаев.

Ранее атлет рассказал о том, что построил спортзал в родном селе. По словам Чимаева, он потратил на объект 600 или 700 тысяч долларов.

31-летний Чимаев — уроженец села Гвардейское (Чечня). В настоящее время он представляет Объединенные Арабские Эмираты.

Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше