Американская лига RAF хочет провести турнир в Дагестане

Основатель RAF Чад Бронштейн рассказал о сотрудничестве с российскими спортсменами и возможной организации турнира в РФ.

Источник: РИА "Новости"

"RAF — это борьба, мы не занимаемся смешанными боями. Мы хотим, чтобы у нас выступали борцы высокого уровня. У нас отличные отношения с российскими спортсменами. Мы еще не были в России, но мы продолжаем работать в этом направлении. Там есть своя лига PWL. И если борец не подписан в PWL, то мы можем с ним сотрудничать.

Мы готовы давать шанс бойцам ММА с борцовской базой. Во время запуска RAF мы держали в голове идею, что борцам негде выступать в качестве профессионалов. Никакой лиги просто не существовало! Но если борец ушел в ММА из-за недостатка возможностей выступать по борьбе, то мы будем готовы дать такому спортсмену шанс проявить себя.

Что касается России — мы думаем насчет турнира в Дагестане, — сказал Бронштейн во влоге Адама Зубайраева.