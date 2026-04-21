Топурия оскорбил Царукяна: «Поражен, насколько он тупой»

"Я реально поражен, насколько он тупой. Он дебил. Он похож на ребенка в плане мышления. Он чертовски тупой. Все, что я вижу о нем в интернете, — это полный позор. К черту Армана. Кому не плевать на него?
Мне не нравится, когда люди притворяются богатыми и выставляют напоказ все эти деньги. Ты даже не богат, ты настолько беден, что единственное, что у тебя есть, — это деньги. И ты тратишь деньги своего отца, а даже не свои. Он чертов ребенок.
Он не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он сделает? Тейкдаун? Бро, пожалуйста, послушай меня. Участвуй в своих борцовских турнирах, веди свои стримы, а когда придет момент — просто будь там, а я сделаю все остальное. Маленький проныра", — сказал Топурия в интервью Ариэль Хельвани.