Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дивнич мог подраться с Махачевым перед его уходом в UFC: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»

Боец MMA Максим Дивнич рассказал о несостоявшемся поединке с Исламом Махачевым.

«Хорошо знал отца Хабиба Нурмагомедова. В одно время выступал с Махачевым на турнире в Колпино, свои бои выиграли. Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC. После этого боя он и подписался. А я бился с Джамбулатом Курбановым за пояс, выиграл титул. Отец Хабиба — позитивный, такой советский человек. Хвалил, когда я выходил в казачей папахе драться, мол историю знаете», — сказал Дивнич.

Махачев подписал контракт с UFC осенью 2014-го.

Хамзат Чимаев: «Хабиб — мой брат-мусульманин. Люди думают, что у меня с ним какие-то проблемы, но это не так».

Царукян считает, что победил бы праймового Хабиба: «Решением. Я более разносторонний боец, чем он».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше