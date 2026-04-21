Дивнич мог подраться с Махачевым перед его уходом в UFC: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»

«Хорошо знал отца Хабиба Нурмагомедова. В одно время выступал с Махачевым на турнире в Колпино, свои бои выиграли. Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC. После этого боя он и подписался. А я бился с Джамбулатом Курбановым за пояс, выиграл титул. Отец Хабиба — позитивный, такой советский человек. Хвалил, когда я выходил в казачей папахе драться, мол историю знаете», — сказал Дивнич.